Глава МИД: В формуле Штайнмайера "зрады" нет

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уверяет, что в формуле Штайнмайера, которую предлагают для урегулирования ситуации на Донбассе, нет "зрады". Об этом он сказал в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что формулу Штайнмайера еще в 2016 году согласовал бывший президент Петр Порошенко.

"Формулу Штайнмайера, которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - сказал он.

Пристайко заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Глава МИД также заявляет, что власти хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с оккупированными территориями Донбасса.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (в "ЛДНР") уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net