Парламент принял законопроект о концессии в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект закона №1046 о концессии. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата, сообщает УНН в пятницу, 13 сентября.

"Проект закона о концессии направлен на совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, что будет соответствовать международной практике", – говорится в сообщении.

Инициаторы закона ожидают, что его принятие позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон, что должно обеспечить условия для роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг.

Как предполагается, в концессию будут передаваться аэропорты, порты и автомобильные дороги.

При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.

Ранее в пятницу Верховная Рада 283 голосами приняла в первом чтении законопроект об обличителях коррупции. Также нардепы поддержали подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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Источник: korrespondent.net