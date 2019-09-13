Зеленский высказался о кнопкодавстве нардепов

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кнопкодавство "слуг народа" в Верховной Раде и заявил, что подобные случаи должно регулировать законодательство. Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, покидая форум Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.

"Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились", - сказал он.

На вопрос журналистов, будет ли он отбирать у них мандаты, Зеленский ответил, что для этого существует законодательство.

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент регулирует каждого депутата", - сказал Зеленский.

"Це їхня велика помилка", - Зеленський про кнопкодавів pic.twitter.com/kpDzQ16Vze — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2019

Тем временем председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал кнопкодавство своих однопартийцев "полуслучайностью", сообщают Українські новини.

"Вы же понимаете, если не было насущной необходимости, то это такая полуслучайность. К ним будут применены суровые санкции. Это я вам точно говорю", - сказал он.

Арахамия также отметил, что фракция намерена провести заседание 16-17 сентября, где будут рассмотрены санкции против депутатов.

Отметим, за время работы Рады девятого созыва уже зафиксировали три случая кнопкодавства. Первым в нарушении уличили нардепа мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

Накануне на кнопкодавстве попались нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Они извинились и пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность.

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Источник: korrespondent.net