Гройсман о Зеленском: Нормально работали

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, рассказал о сотрудничестве с президентом Владимиром Зеленским за время действия бывшего состава Кабмина, сообщает УП.

Гройсман отметил, что у него не было конфликта с президентом и он на него не в обиде.

"Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи... Могу сказать, что мы работали с ним несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали", - отметил экс-премьер.

Гройсман также добавил, что не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время, что они работали вместе. Но отметил, что президент достаточно вежливый и очень коммуникабельный.

Сейчас Гройсман остался в Киеве и работает со своей правительственной командой.

Как известно, Гройсман устался не у власти, проиграв со своей партией выборы в Верховную Раду.

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Источник: korrespondent.net