В Киевской области правоохранители задержали банду из четырех человек, которая грабила элитные дома. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчины собирали информацию о собственниках домов и их образе жизни. Также они проверяли, есть ли у "жертв" охрана, где они проживают и на каком транспорте ездят.

После этого злоумышленники нападали на потерпевших в домах и угрожали расправой. Члены банды выносили деньги и драгоценности. Во время одного из нападений злоумышленники прострелили ногу владельцу жилья.

"Задержание злоумышленников проводилось в различных районах области. Во время проведения санкционированных обысков было обнаружено и изъято оружие, взрывчатка, средства конспирации, которыми пользовались преступники во время разбойных нападений, а также награбленное имущество потерпевших", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении по статьям о бандитизме, разбое и незаконном завладении транспортным средством. Им грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом задержали банду грабителей элитных домов

Ранее сообщалось, что в Днепре банда похищала людей и вымогала деньги. В банду входили мужчины 20-30 лет, а возглавлял ее "вор в законе", проживающий в Турции.

А в Одессе и Николаеве задержали банду "элитных" воров из Грузии, которые гастролировали по всей Украине.

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Источник: korrespondent.net