Контроль над выборами. Зачем Зеленский уволил ЦИК

По представлению президента Верховная Рада уволила весь состав Центральной избирательной комиссии, которая провела победные для Владимира Зеленского президентские и парламентские выборы. За увольнение всех членов Центризбиркома проголосовал 341 депутат, против были только Европейская солидарность и Голос.

Зеленский обвинил ЦИК в "недостаточной взвешенности". В комисси назвали свой роспуск политически мотивированным решением. Эксперты считают, что роспуск ЦИК, который должен был проработать еще шесть лет, связан со стремлением Зеленского взять под свой контроль больше госструктур. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как разогнали ЦИК

10 сентября Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что ЦИК "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".

В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Крроме того, речь идет о ситуации, которая сложилась вокруг выборов в 198 округе (город Смела Черкасской области). На сайте ЦИК говорится, что больше всего голосов набрал самовыдвиженец Сергей Рудик.

Но кандидатка от Слуги народа Наталья Дьяченко подала сразу несколько исков в Верховный суд с требованием о пересчете голосов. Из-за этого ЦИК до сих пор не смог установить окончательные результаты выборов в этом округе.

При этом Зеленский признал, что международные институты оценивали работу комиссии этого созыва "частично положительным", но ее функционирование, подчеркнул президент, "сопровождалось рядом неоднозначных решений и действий".

11 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть это представление.

Голосовать за роспуск должны были 12 сентября, но его перенесли, чтобы главы фракций успели собраться и согласовать позицию, поскольку для увольнения ЦИК необходимо не менее 300 голосов.

На следующий день перед голосованием первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в своей деятельности ЦИК неоднократно проявляла политическую предвзятость, что подтверждается судебными решениями, признавшие некоторые действия комиссии неправомерными.

После досрочного роспуска ЦИК, у Верховной Рады есть один день на подачу президенту новых кандидатур на вакантные должности. Президент в течение трех дней должен вернуть утвержденный список этих кандидатур.

У Зеленского готовятся к местным выборам

Координатор избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская не согласна с выводами Зеленского. По ее словам, претензии международных наблюдателей к ЦИК были только из-за ее забюрократизированности, что не отразилось на результатах выборов.

Она также обращает внимание, что ЦИК активен не только в период национальных выборов, а также привлечен к разработке избирательного законодательства и к проведению выборов в объединенных территориальных общинах.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит, что не припомнит ни одного президента, который бы не захотел изменить состав ЦИК.

"Ведь через нее можно влиять на результаты выборов, регистрировать или не регистрировать своих кандидатов и тому подобное. Сейчас Зеленский хочет получить себе ручную ЦИК", - предполагает Кошель.

Политический эксперт Виктор Таран объясняет, зачем Зеленскому и Слуге народа контроль над Центризбиркомом - он формирует территориальные избирательные комиссии, которые принимают решение о регистрации кандидатов.

"Первая причина - они готовятся к местным выборам и обсуждают вариант 8 декабря чтобы провести выборы если не по всей Украине, то, по крайней мере, в ключевых городах - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков", - говорит Таран в эфире Радио Свободы.

Эксперт напоминает, что с 1 января вступает в силу закон о лишении неприкосновенности. У Зеленского также хотят ввести лишение депутатского мандада, окончательное решение о котором принимает ЦИК.

"Ручная" ЦИК прекрасно примет решение лишить нардепа мандата или не лишить. Так же Зеленский анонсировал перевыборы парламента следующего года. И он об этом уже неоднократно говорил", - говорит Таран.

Политический эксперт Елена Дяченко объясняет, что президент и вся его команда воспринимает нынешний состав ЦИК, как состав, назначенный предыдущими властями.

"Очевидно, достаточно болезненно были восприняты те все спорные моменты в течение избирательной кампании президентской и парламентской. Поэтому президент квалифицирует эти действия, как политически мотивированные, и делает симметричный и политически мотивированный шаг", - сказала она.

Дяченко также согласна с тем, что идет подготовка к местным выборам.

"И такой откровенно враждебный независимый коллегиальный орган, собственно, независимый по законодательству, конечно, будет мешать и неприемлем для действующей власти", - сказала эксперт.

Бывший замглавы ЦИК Андрей Магера, что Зеленский, возможно, готовит почву для референдумов.

"Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решения, относительно которых важна будет роль ЦИК. Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение минских договоренностей на референдуме", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net