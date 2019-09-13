В Мукачево госпитализировали семь школьников

В Закарпатской области в городе Мукачево семь учащихся средней школы №10 были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление. Об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

Как рассказали городском отделе полиции, сейчас следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента. По неподтвержденной информации дети распылили неизвестный газ в школе, вероятно из баллончика.

Все пострадавшие – ученики шестого класса. Дети рассказали правоохранителям, что они почувствовали резкий запах во время перемены.

В больнице рассказали, что трое детей теряли сознание. Пока они находятся в реанимационном отделении, им уже получше. Другие дети находятся в инфекционном отделении. Их состояние средней тяжести. Все дети в сознании. Что стало причиной пока не комментируют.

Напомним, на этой неделе в Черкассах в школе №29 эвакуировали 15 школьников из-за распыления газового баллончика. Уроки в школе отменили до конца дня.

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Источник: korrespondent.net