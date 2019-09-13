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13. 09. 2019

У Путина назвали сроки "нормандской встречи"

Встреча лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) вряд ли состоится на следующей неделе, однако может пройти в октябре, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают РИА Новости.

"На следующей неделе шансов нет", - ответил он на вопрос о том, может ли пройти встреча на следующей неделе.

"Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", - ответил он на вопрос о том, может ли саммит пройти до конца сентября.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net
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