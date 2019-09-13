Коломойский рассказал о встрече в Офисе Зеленского

Встреча в Офисе президента с Владимиром Зеленским, состоявшаяся 10 сентября, была первой с момента его инаугурации, заявляет бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом он сказал в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал Коломойский.

По его словам на встрече у Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики".

По словам бизнесмена, там были министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете Нафтогаза Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Бизнесмен также отверг идею, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца это не работа", - добавил он.

Как уточняют Українські Новини, отвечая на вопрос об изменении правил для олигархов при Зеленском заявил, что "никаких правил нет".

После этого Коломойский заявил, что в Украине вообще нет олигархов. "Я? Я не согласен. Какая власть у меня?" - сказал он.

Коломойский также опроверг, что за неделю до назначения Алексея Гончарука премьер-министром проводил с ним встречу.

Сам Зеленский ранее заявил, что обсуждал на встрече с Коломойским тарифы на комунальные услуги, а также вопрос Центрэнерго.

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Источник: korrespondent.net