ГБР допрашивает освобожденных моряков - адвокат

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте". Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - сообщил адвокат.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело на Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе.

Накануне командир моряков объяснил, почему не стреляли в Керченском проливе. Украинские моряки во время захвата в Керченском проливе не стреляли из-за "очень нештатной ситуации".

Ранее освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе. Андрей Эйдер рассказал, как во время нападения на украинские корабли летели снаряды, как он получил ранение и как российские врачи к нему относились.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net