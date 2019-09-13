В Норвегии горит танкер с топливом

На танкере Dubai Harmony, стоящем вблизи терминала Стуре в 50 км от норвежского города Берген произошел пожар. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила полиция Западной Норвегии.

"Терминал Стуре: поступили сообщения о возгорании на нефтяном танкере Dubai Harmony, идет эвакуация персонала терминала, экипаж судна до сих пор находится на борту, они принимают участие в ликвидации огня вместе с пожарными", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

По данным Норвежского телеграфного бюро, на борту остается 23 моряка. Работа терминала приостановлена, на данный момент эвакуировано 106 человек, на территории остается только управляющий персонал.

По сообщениям телеканала NRK, на судне 40 куб. м топлива.

Напомним, в июле в турецком порту взорвался нефтяной танкер, один человек погиб.

А 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера в Ормузском заливе – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержала Великобритания. Тегеран все обвинения отвергает.

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Источник: korrespondent.net