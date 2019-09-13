Украина не давала согласия на формулу Штайнмайера - экс-замглавы АП

Бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев отрицает согласие Украины на формулу Штайнмайера для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 13 сентября, в ответ на заявление главы МИД Вадима Пристайко.

Министр ранее заявил, что формулу Штайнмайера еще в 2016 году согласовал Порошенко.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовывать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net