Дело скифского золота: Украина заявила отвод судье

Украинав пятницу, 13 сентября, заявила отвод председательствующему судье Апелляционного суда Амстердама, где рассматривается дело о возвращении коллекции "скифского золота". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело, что вызывает сомнение в его объективности", - говорится в заявлении.

Оказалось, что судья несколько лет представлял интересы российской компании Промнефтьстрой - а значит де-факто Российской Федерации - в деле против Юкоса. Во время этой работы он тесно сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев в деле "скифского золота".

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифском золоте".

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

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Источник: korrespondent.net