В Черкассах полицейские избили мужчину на кладбище

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Черкасского отдела полиции в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-службе ГБР в пятницу, 13 сентября.

По предварительной информации, правоохранители задержали одного из местных жителей, увезли его в наручниках на кладбище и избили.

Теперь им сообщено о подозрении, в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Полицейских обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, то есть "умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств, совершенное группой лиц" (ч.2 ст.365 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее на этой неделе стало известно, что сотрудники СБУ вывезли мужчину в лесополосу и несколько часов его пытали, заставляя подписать документы.

Также сообщалось, что полицейский избил водителя и его пассажиров в Одесской области.

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Источник: korrespondent.net