РФ требует письменно закрепить формулу Штайнмайера

Россия требует письменно зафиксировать формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Контактной группы в Минске. Такое условие выдвинул помощник президента России Юрий Ушаков для проведения саммита нормандской четверки, сообщает Интерфакс в пятницу, 13 сентября.

Он заявил, что новый "нормандский саммит" должен завершиться "железными договоренностями".

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых пилотных районах - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - сказал он.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - продолжил чиновник.

Ушаков также заявил, что достигнутые на прошлых саммитах договоренности "не всегда соблюдались" украинской стороной. "Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - добавил он.

По его словам, подготовка к саммиту идет в закрытом режиме. Кремль поддерживает предложение провести встречу в Париже. Это может произойти в октябре, предположил помощник президента РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

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Источник: korrespondent.net