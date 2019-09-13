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13. 09. 2019

Финансирование регионов разблокируют после аудита

Кабинет министров Украины до 27 сентября проведет аудит фонда социально-экономического развития, перечисление средств которого было приостановлено. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства было принято решение провести аудит фонда социально-экономического развития, финансирование которого приостановлено.

"Это финансирование школ, садиков. То есть это то, чего ждали общины. После проведенного аудита Маркарова и профильные министры подадут отчет, и средства будут поступать в плановом порядке", - отметила Верещук.

Напомним, в августе сообщалось, что правительство тогда еще Владимира Гройсмана обязало Министерство финансов и Министерство регионального развития ускорить финансирование программ и проектов развития регионов. Финансирование, в первую очередь, должно возобновиться в малых городах, выплаты которым идут за счет фонда регионального развития.

В Офисе президента, в свою очередь, сообщили, что заблокировали финансирование из-за коррупционных рисков при смене власти.

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Источник: korrespondent.net
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