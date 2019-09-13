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13. 09. 2019

В Черновицкой области "накрыли" крупную нарколабораторию

В Черновицкой области заблокированы деятельность нарколаборатории по изготовлению психотропного вещества амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра арендовали помещения частных домохозяйств в отдаленных селах Буковины, где организовывали производство наркотиков", - говорится в сообщении.

Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения лаборатории. За одну "смену", дважды в неделю, изготавливали полкилограмма амфетамина. Готовый товар наркодельцы сбывали оптовыми партиями через межрегиональные почтовые и экспресс-отправления.

"Во время санкционированных следственных действий по месту расположения нарколаборатории в Кельменецком районе и в местах временного проживания и гаражах фигурантов дела выявлено 350 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса, а также химические вещества и оборудование для изготовления наркотиков", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых психотропных веществ, по предварительным оценкам, на черном рынке составляет более ста тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Черновицкой области "накрыли" крупную нарколабораторию

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Операция проводилась с процессуальным руководством прокуратуры области.

Накануне сообщалось, что на Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара. В Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в четыре гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.

А под Киевом в бывшем ночном клубе нашли крупную нарколабораторию. В нарколаборатории, которая была оснащена самым современным оборудованием, изготавливалась марихуана высокого качества.

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Источник: korrespondent.net
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