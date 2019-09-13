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13. 09. 2019

США расширили санкции против КНДР

США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 13 сентября, документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры. Это хакерские группы Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel", - отмечается в документе.

Накануне сообщалось, что Ким Чен Ын и Трамп договариваются о новой встрече. Американский президент Дональд Трамп анонсировал четвертую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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Источник: korrespondent.net
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