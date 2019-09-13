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13. 09. 2019

У Путина заявили об изменении атмосферы отношений с Украиной

В Кремле заявили, что наблюдают изменения в атмосфере российско-украинских отношений после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой н помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Он отметил политический эффект от обмена удерживаемыми.

"Вы видите общие подвижки в воздухе. Атмосфера меняется", - сказал журналистам Ушаков.

Он подчеркнул, что состоявшийся обмен - "это, конечно, гуманитарный шаг прежде всего, но он, несомненно, имеет политическое звучание". По словам Ушакова, "это очень важная акция, надеемся, что она будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами".

Сегодня также в Кремле не исключили дальнейший обмен пленными, о подготовке к которому заявил Зеленский, и раскритиковали его призыв к продлению санкций против России.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net
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