У Путина заявили об изменении атмосферы отношений с Украиной

В Кремле заявили, что наблюдают изменения в атмосфере российско-украинских отношений после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой н помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Он отметил политический эффект от обмена удерживаемыми.
"Вы видите общие подвижки в воздухе. Атмосфера меняется", - сказал журналистам Ушаков.
Он подчеркнул, что состоявшийся обмен - "это, конечно, гуманитарный шаг прежде всего, но он, несомненно, имеет политическое звучание". По словам Ушакова, "это очень важная акция, надеемся, что она будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами".
Сегодня также в Кремле не исключили дальнейший обмен пленными, о подготовке к которому заявил Зеленский, и раскритиковали его призыв к продлению санкций против России.
Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
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Источник: korrespondent.net
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