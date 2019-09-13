Эксперты назвали новые причины обвала дома в Дрогобыче

Обвал подъезда в жилом доме в Дрогобыче Львовской обли в конце августа могло вызвать плохое состояние средней несущей стены, а также утрата стойкости несущей стены, давшей трещину, сообщили эксперты, исследующие причины обвала, считает представитель ГП Западный экспертно-технический центр Гоструда Роман Колдра, передает Интерфакс-Украина.

"Во время проведения технического и визуального осмотра было установлено, что разрушение произошло в результате того, что средняя несущая стена, на которую опирались две другие стены, находилась в состоянии, непригодном для эксплуатации", - сказал он на брифинге в пятницу, 13 сентября.

В то же время он подчеркнул, что для точного установления причин следует провести гидрологические исследования.

Эксперт по инструментальному исследованию, доктор технических наук Роман Демчина уточнил, что одной из причины обвала стала "утрата стойкости несущей стены, которая дала трещину".

По словам Демчины, на следующей неделе эксперты снова выедут в Дрогобыч, чтобы исследовать ту часть дома, которая обвалилась, поскольку после обвала в доме появились дополнительные трещины.

"Мы должны исключить моменты, которые могут привести к еще одному моментальному разрушению", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим.

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Источник: korrespondent.net