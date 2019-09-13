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13. 09. 2019

В ЕС назвали критерий для вхождения страны в содружество

Еврокомиссар Иоханнес Хан подчеркнул, что обеспечение должного уровня свободы слова является одним из ключевых индикаторов, определяющих готовность страны-кандидата ко вступлению в ЕС. Об этом он сказал в столице Черногории Подгорице, где 12-13 сентября проходят медиа-дни ЕС-Западные Балканы, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Свобода слова и свобода медиа является частью той основы, на которой построен весь наш (Европейский) Союз. Они также являются ключевыми политическими индикаторами во время процесса вхождения. Учитывая тревожное развитие событий в регионе, от неправомерного политического вмешательства до распространения дезинформации, в этом году медиа-дни посвящены отношениям между медиа и политиками и призваны проложить путь к улучшению текущей ситуации", - отметил Хан.

В этом году в мероприятиях медиа-дней ЕС-Западные Балканы приняли участие более 350 представителей прессы и общественных организаций, а также политики из стран региона и Евросоюза.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, ЕС осуществляет долгосрочный стратегический подход в отношении поддержки свободы медиа в регионе Западных Балкан, и уже выделил 20 миллионов евро для поддержки пяти региональных проектов и инициатив в сфере свободы слова в шести балканских странах.

Напомним, в прошлом году в Черногории взорвали авто журналиста-расследователя коррупции и организованной преступности.

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Источник: korrespondent.net
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