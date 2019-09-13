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13. 09. 2019

В бразильской больнице заживо сгорели 10 пациентов

В больнице бразильского города Рио-де-Жанейро в ночь на пятницу, 13 сентября, начался пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что сотрудники больницы Бадин эвакуировали пациентов на улицу, где расстелили простыни и матрасы, однако 10 человек спасти не удалось.

После пожара многие пациенты были переведены в другие медучреждения.

Напомним, 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. В результат ЧП погибли шесть человек.

А на прошлой неделе в центре Киева горело офисное здание.

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Источник: korrespondent.net
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