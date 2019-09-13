Президент Эстонии обсудила с Зеленским обмен пленными

Украина должна искать пути окончания войны на Востоке, но возвращение заключенных украинцев не может стать ценой потери независимости государства. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

"Война на Востоке и оккупация Крымского полуострова - это те вещи, которые нельзя принять. И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне. Конечно, мы должны искать решения. Украина должна искать решения. Международное сообщество должно двигаться к решениям. И недавний обмен пленными может быть заметным шагом на этом пути. Но это не может стать ценой суверенитета Украины", - подчеркнула Кальюлайд.

В то же время она заверила, что Эстония всегда будет поддерживать шаги Украины на этом пути, а также в продолжении процесса реформ и борьбе с коррупцией.

"Когда ваша страна находится в такой ситуации, это большой вызов. И мы вам сочувствуем. Но у Украины нет другого пути. И я знаю, что нынешние лидеры Украины знают об этом. И только так Украина может оставаться на пути, который ведет ближе к ЕС и НАТО. Это то, что мы обсудили глубоко с господином президентом. И я заверила, что мы готовы продолжать практическое сотрудничество, делать практические шаги. И мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, по вашему мнению. И мы ее предоставим также на международном уровне", - заявила президент Эстонии.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что высоко ценит как личную позицию Керсти Кальюлайд, так и в целом позицию Эстонии в вопросе поддержки суверенитета Украины и осуждения российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в разных сферах, особенно в реабилитации раненых украинских военных.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран, в том числе Эстонии.

Также сегодня в Киеве Зеленский выступил на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран принимают участие в конференции, организованной Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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Источник: korrespondent.net