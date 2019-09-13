На Испанию обрушились "ливни столетия": три человека погибли

В Испании из-за проливных дождей, которые обрушились на юго-восток страны, погибли трое людей. Таких сильных дождей в стране не было с начала наблюдений в 1917 году. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в городе Альмерия мужчина погиб в автомобиле во время проезда в тоннеле. По данным городской администрации, туннель буквально за несколько минут был наводнен огромным количеством воды. В автомобиле, который оказался в ловушке, находились трое людей. Полицейскому удалось спасти двух человек из транспортного средства, однако третий человек погиб.

Накануне также в автомобиле погибли 61-летний мужчина и его 51-летняя сестра. Трагедия произошла на автодороге в городе Каудете, что в 100 километрах на юг от Валенсии.

Intense flooding in Ontinyent, Vall d'Albaida, Valencia, east Spain this morning, September 12th! Report: @Batalleta pic.twitter.com/rq7lwJaeDW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 12, 2019

Спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия сообщили, что спасли 144 человека из автомобилей и затопленных домов. По меньшей мере, одного человека спасли с помощью вертолета с крыши затопленного дома.

Метеорологи отмечают, что непогода в отдельных районах Испании - худшая с начала наблюдений в 1917 году. В регионе временно закрыли большое количество школ. По сообщению испанского оператора аэропортов, аэропорты в городах Альмерия и Мурсия были закрыты из-за непогоды.

Источник: korrespondent.net