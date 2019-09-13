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13. 09. 2019

Житель Одесской области застрелился, предупредив об этом свою знакомую

В Савранском районе Одесской области застрелился молодой мужчина, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В полицию обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее знакомый позвонил ей по телефону и грозит покончить с собой. Домой к мужчине была направлена следственно-оперативная группа.

В доме полицейские обнаружили 22-летнего хозяина с огнестрельным ранением груди, рядом с ним находилось охотничье ружье. На место происшествия вызвали "скорую", однако в больнице от полученного ранения потерпевший скончался. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Ранее сообщалось, что в церкви Львова девочка пыталась вскрыть вены. ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в 15:00. К счастью, трагедии удалось избежать.

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Источник: korrespondent.net
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