В Одесской области во время задания погиб боец Альфы

Сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб при выполнении задания. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что Иваньков трагически погиб 11 сентября в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенное к боевому.

"Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким... СБ Украины всесторонне поддержит семью Александра, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - написали в СБУ.

Ранее сообщалось, что Одессе шантажист требовал деньги, выдавая себя за сотрудника СБУ. Злоумышленник демонстрировал фальшивое удостоверение и муляж пистолета для вымогательства денег у врача.

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Источник: korrespondent.net