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13. 09. 2019

На Донбассе за день ранены шестеро военных

На Донбассе с начала суток сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть украинских военных ранены. Об этом вечером в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного и Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: в районе Зайцевого, Майорска и Новгородского.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Сегодня также стало известно имя имя бойца Нацгвардии, погибшего накауне на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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