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13. 09. 2019

Японцы представили бесшумный дрон

Японская компания NTT Docomo на технологической выставке IBC 2019 в Амстердаме представила сферический дрон, основанный на шаре с гелием, сообщает LIGA.net.

В отличие от других дронов, которые используют пропеллеры, этот дрон передвигается с помощью ультразвуковых вибраций, которые воспроизводят специальные "моторчики", расположенные по бокам сферы.

Дрон управляется с помощью привычного пульта. Экспериментальная модель способна работать без подзарядки в течение нескольких часов абсолютно бесшумно. Также он может работать как сферический экран на концертах и мероприятиях. Кроме этого, к нему можно прикрепить камеру и использовать для видео-наблюдения сверху.

Еще одно потенциальное применение - контроль производства на больших заводах при помощи RFID-меток (разновидность автоматической идентификации объектов).

Ранее Китай показал "войну нового поколения". Китайские военные провели ученые в Тибете с применением дронов-камикадзе, танков и артиллерии.

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Источник: korrespondent.net
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