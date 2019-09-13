В Афганистане убили одного из лидеров ИГ

Один из лидеров "Исламского государства" в Афганистане Хасан Панджаби, отвечавший за вербовку новых членов группировки, был убит в результате авиаудара в восточной провинции страны Нангархар. Об этом сообщает пресс-центр афганского военного ведомства.

"Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане", - отметили в Минобороны страны.

Ранее Трамп отменил запланированные встречи с талибами и президентом Афганистана в Вашингтоне из-за теракта в Кабуле, в котором погиб американский военный.

Но позже Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами мертвы. Вашингтон продолжает обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, подчеркнул американский лидер.

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Источник: korrespondent.net