Пристайко об отношениях с РФ: Есть потепление

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление, оттепель. Об этом он сказал в эфире одного из каналов, УНН.

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.

По его словам на переговоры мало времени, ведь президент Украины не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать бойцы.

Сегодня в Кремле заявили, что наблюдают изменения в атмосфере российско-украинских отношений после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами. Сегодня также в Кремле не исключили дальнейший обмен пленными, о подготовке к которому заявил Зеленский, и раскритиковали его призыв к продлению санкций против России.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net