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13. 09. 2019

Зеленский анонсировал визит в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре планирует посетить Эстонию с официальным визитом.

"В следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом, а именно в октябре, и я хочу лично поблагодарить вас за это приглашение", - сказал он на брифинге в пятницу, 13 сентября, в Киеве, обращаясь к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Зеленский выразил надежду, что визит поможет Украине перенять "очень важный опыт Эстонии - речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите".

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина должна искать пути окончания войны на Востоке, но возвращение заключенных украинцев не может стать ценой потери независимости государства. 

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Источник: korrespondent.net
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