В МИД рассказали об обмене пленными

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко в эфире телеканала Интер.

При этом время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется. "Такая встреча планировалась в ближайшее время и три стороны в принципе были готовы к этой встречи. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы 16 сентября, не думаю, что это большая тайна. Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", - сказал Пристайко.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net