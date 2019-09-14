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14. 09. 2019

В Ровно установлен рекорд пьяного вождения

Уровень содержания алкоголя в крови у пьяного водителя из Ровно превышал допустимую норму в 25 раз. Об этом сообщает ТСН.

"Уровень опьянения превышал допустимую норму минимум в 25 раз. К нарушителю патрульных вызвали прохожие, когда тот на легковушке вылетел на тротуар и въехал в дорожный знак. При этом пьяный водитель даже не получил повреждений. Он едва держался на ногах", - говорится в материале.

Отмечается, что это максимум, который мог показать драгер - целых 5 промилле.

Напомним, накануне сообщалось, что в Запорожье у пьяного водителя в крови обнаружили 4,16 промилле алкоголя. До этого в Мариуполе остановили водителя с 3,39 промилле алкоголя в крови.

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Источник: korrespondent.net
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