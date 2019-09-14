США передали Украине оборудование для вещания на Донбассе

Прибывший в Киев заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверяет в поддержке Соединенными Штатами украинского вещания и свободы СМИ, в том числе на оккупированных территориях.

"США давно поддерживают свободу медиа в Украине и доступ к различным объективным новостям и информации. Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более 4 млн жителей Украины на юге и востоке, включая 2 млн людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сказал Кент, сообщает сайт посольства США в Украине.

По его словам, это оборудование обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям, как это происходит в других городах Украины. "Эта инвестиция, которую мы сегодня делаем вместе, поможет обеспечить более сильную и объединенную Украину в будущем", - уверен Кент.

Он напомнил, что в прошлом году Украина обновила свою стратегию информационной реинтеграции для Донбасса и Крыма, чтобы распространить украинское вещание в регионах, где это наиболее необходимо.

Зампомощника госсекретаря США также отметил, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в размере более $3 млрд, эти средства были направлены в том числе на сектора безопасности, экономики и энергетики, государственного управления и информации.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оставаться солидарными с Украиной, поддерживать усилия в противостоянии российскому губительному влиянию и в строительстве более демократической, процветающей и безопасной Украины", - подытожил Кент.

Напомним, ранее в посольстве США сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между президентом Дональдом Трампом и членами Конгресса.

Украина получит от США 390 млн долларов помощи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net