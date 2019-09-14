Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95

На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии YES выступил Квартал-95. Об этом сообщает LB.ua.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского.

Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.

В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.

Одна из шуток касалась первой леди. Фрагмент видео появился в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram what was it, Лєна? гумор кварталу над Володимиром просто 💔🔥. @yuri_velikiy це було неперевершено 😂😉. підписуйся на аккаунт @mrszelenska.daily аби побачити фото та відео Першої леді України 😉 tags: #оленазеленська #еленазеленская #зеленская #зеленские #першаледі #перваяледи #першаледіукраїни #перваяледиукраины #зеленский #зеленськийпрезидент #зеленские Публикация от 𝐅𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐎𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐙𝐞𝐥𝐞𝐧𝐬𝐤𝐚 (@mrszelenska.daily) 13 Сен 2019 в 11:51 PDT

Ранее появилось видео, как Квартал 95 впервые пошутил над новым президентом.

Появилось смешное видео про Зеленского и смартфон

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Источник: korrespondent.net