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14. 09. 2019

Обнаружена неизвестная смертельная болезнь

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.

Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. "Однако, похоже, это что-то другое", - выразил он беспокойство.

Ранее сообщалось, что в Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило две тысячи.

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Источник: korrespondent.net
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