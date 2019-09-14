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14. 09. 2019

ОБСЕ продолжит способствовать мирному урегулированию на Донбассе

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал шаги, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения мира, и подтвердил намерение организации и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайком, передает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие в контексте евроатлантической интеграции Украины, а также приоритетные вопросы европейской безопасности с учетом председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году.

Лайчак, в частности, подтвердил неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Пристайко отметил важность для Украины опыта сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО и призвал к использованию всех механизмов для поддержки усилий украинской стороны по возвращению своих территорий.

Дипломаты также отметили позитивные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики и общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.

Ранее сообщалось, что в переговорах по Донбассу вопрос о введении миротворцев не рассматривается.

Президент рассказал о следующих шагах на Донбассе

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Источник: korrespondent.net
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