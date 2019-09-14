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14. 09. 2019

Елена Зеленская рассказала, чем будет заниматься в статусе первой леди

Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в качестве первой леди планирует заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта. Об этом она рассказала во время встречи с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум в рамках YES, передает пресс-служба президента Украины.

"Настало время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - сказала она. 

По словам первой леди, в настоящее время разрабатывается стратегия действий и инициатив. Зеленская заявила, что был выделен ряд направлений работы, в частности, это здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей.

Елена Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о первом приеме высокой гостьи.

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Источник: korrespondent.net
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