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14. 09. 2019

США увеличат помощь Украине в следующем году

Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.

Напомним, ранее в посольстве США сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между  президентом Дональдом Трампом и членами Конгресса.

Украина получит от США 390 млн долларов помощи

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Источник: korrespondent.net
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