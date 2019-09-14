Звезда Карточного домика посетила форум YES в Киеве

В пятницу, 13 сентября, гостьей форума Ялтинская европейская стратегия YES в Киеве стала американская актриса, звезда нашумевшего сериала Карточный домик Робин Райт.

Как видно на опубликованных снимках и видео, Робин Райт помимо выступления на форуме пообщалась также с Президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Виктором Пинчуком.

Президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук зустрілися на форумі YES з американською акторкою Робін Райт, відомою за роллю Клер Андервуд у серіалі «Картковий будинок» pic.twitter.com/2j3OCEc0OE — hromadske (@HromadskeUA) 13 сентября 2019 г.

Робин Райт играла в сериале роль Клер Андервуд, которая сначала была первой леди, а в последнем сезоне стала президентом.

Отвечая на вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Райт сказала, что нет.

Также она отшутилась, комментируя то, хотела ли бы она сама стать главой государства: "Перед этим я должна была стать комиком", - намекая на карьеру украинского президента Владимира Зеленского.

Американській акторці Робін Райт на форумі YES поставили запитання, чи не збирається вона балотуватися на президентських виборах у США — Райт відповіла, що спершу має стати коміком і запитала, чи «він» теж тут (імовірно, ідеться про Зеленського) pic.twitter.com/8jZYrgdGjV — hromadske (@HromadskeUA) 13 сентября 2019 г.

Ранее Зеленский выступил на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран принимают участие в конференции, организованной Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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Источник: korrespondent.net