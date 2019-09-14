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14. 09. 2019

В Хорватии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в окрестностях хорватского города Копривница с население порядка 30 тысяч человек. Об этом сообщила сейсмологическая служба республики.

Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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Источник: korrespondent.net
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