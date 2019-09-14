Скончался венгерский писатель Дьердь Конрад

Венгерский писатель Дьёрдь Конрад умер 13 сентября в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на появившееся в венгерских СМИ заявление его семьи.

Отмечается, что писатель умер после продолжительной болезни.

Наиболее известные романы автора - Тяжелый день (1969), переведенный на 13 языков, Соучастник (1982), Бал в саду (1989).

Агентство отмечает, что публикации Конрада, который придерживался диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение примерно 10 лет до 1989 года.

Ранее сообщалось, что на 94 году жизни скончался автор книги Форма воды Андреа Камиллери.

Умер известный писатель-сатирик Пол Красснер

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Источник: korrespondent.net