Итоги 13.09: Роспуск ЦИК и форум YES

Сенцов открыл форум YES вместо Зеленского
Ежегодный Форум Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, открыл освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов.
Первым спикером должен был стать президент Владимир Зеленский, но он уступил слово Сенцову.
Во время выступления режиссер рассказал о своем пребывании в России. Во время выступления он вспомнил тех, кто до сих пор находится в заключении в Крыму и РФ.
Верховная Рада распустила Центризбирком
Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что освобождение всех членов ЦИК происходит "по мотивированному представлению президента".
Киев передал Москве новые списки для обмена
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.
"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала Денисова.
Президент рассказал о следующих шагах на Донбассе
Следующим шагом разведения войск на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).
"Что касается разведения войск - да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус - мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, - разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - сказал президент.
МИД заявил о "потеплении" в отношениях с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление, оттепель. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.
"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.
Названы темы переговоров Зеленского и Трампа
На встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа будет подниматься тема ситуации на Востоке нашей страны. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк.
"США являются стратегическим партнером, который поддерживает Украину в наших реформах по усилению нашего сектора обороны и безопасности. Какую роль? Это один из важнейших партнеров для Украины. Поэтому, конечно, вопрос стабилизации на Востоке, прекращение войны также будут обсуждаться между нашими президентами... Мы сейчас ожидаем встречи с президентом Трампом, где мы будем обсуждать перечень вопросов, важных сейчас в нашем международном сотрудничестве. Работа и так идет, но Президенты должны встретиться, чтобы дать толчок этому сотрудничеству, и, возможно, это придаст определенный толчок в других вопросах", - отметил секретарь СНБО.
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Источник: korrespondent.net
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