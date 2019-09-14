Итоги 13.09: Роспуск ЦИК и форум YES

Сенцов открыл форум YES вместо Зеленского

Ежегодный Форум Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, открыл освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов.

Первым спикером должен был стать президент Владимир Зеленский, но он уступил слово Сенцову.

Во время выступления режиссер рассказал о своем пребывании в России. Во время выступления он вспомнил тех, кто до сих пор находится в заключении в Крыму и РФ.

Верховная Рада распустила Центризбирком

Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что освобождение всех членов ЦИК происходит "по мотивированному представлению президента".

Киев передал Москве новые списки для обмена

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала Денисова.

Президент рассказал о следующих шагах на Донбассе

Следующим шагом разведения войск на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Что касается разведения войск - да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус - мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, - разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - сказал президент.

МИД заявил о "потеплении" в отношениях с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление, оттепель. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.

Названы темы переговоров Зеленского и Трампа

На встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа будет подниматься тема ситуации на Востоке нашей страны. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"США являются стратегическим партнером, который поддерживает Украину в наших реформах по усилению нашего сектора обороны и безопасности. Какую роль? Это один из важнейших партнеров для Украины. Поэтому, конечно, вопрос стабилизации на Востоке, прекращение войны также будут обсуждаться между нашими президентами... Мы сейчас ожидаем встречи с президентом Трампом, где мы будем обсуждать перечень вопросов, важных сейчас в нашем международном сотрудничестве. Работа и так идет, но Президенты должны встретиться, чтобы дать толчок этому сотрудничеству, и, возможно, это придаст определенный толчок в других вопросах", - отметил секретарь СНБО.

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Источник: korrespondent.net