Баканов прокомментировал информацию о "путче Порошенко"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в кулуарах Ялтинской Европейский стратегии в пятницу, 13 сентября, рассказал Українським Новинам, что ему известно об "путче Порошенко".

"Есть ли у меня информация о "путче Порошенко"? В структуре СБУ есть целый департамент, который занимается этими вопросами. К сожалению, есть деструктивные элементы, которые не позитивно настроены. Но мы, конечно, проводим разные оперативные меры", - сказал Иван Баканов.

На вопрос о том, что значит "не позитивно настроены" и что это за "деструктивные элементы" Баканов отказался отвечать.

"Прошу прощения, не могу рассказывать. Даже когда человек идет на допрос, то в соответствии с Конституцией имеет право не давать никаких показаний в отношении себя, а про процессуальные действия вообще нельзя говорить. Если взять наших партнёров из ФБР, ЦРУ, Ми5 - им вообще запрещено общаться с журналистами. Поэтому я ответил максимально объемно и конкретно", - сказал он.

Баканов также прокомментировал слова президента Владимира Зеленского в фильме о 100 днях его президентства о том, что было несколько угроз его жизни, "когда было совсем опасно".

"Я бы очень хотел сказать, что такого не было, но, к сожалению, не могу. Не могу отрицать, что угроза жизни была", - сказал он.

В то же время глава СБУ отказался ответить, сколько таких угроз было и от кого они исходили.

Напомним, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии Слуга народа Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Журналисты подсмотрели ее сообщение в мессенджере, в котором она объясняет, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот - "путч". После этого соцсети взорвались шутками по поводу "путча Порошенко".

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Источник: korrespondent.net