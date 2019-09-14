Сутки на Донбассе: 22 обстрела, восемь раненых

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня, восемь украинских военных были ранены. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Марьинки Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного Пищевика и Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцевого, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Свободного.
"За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток противник один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
Напомним, за сутки 12 сентября на Донбассе зафиксировали 23 обстрела, один военный погиб.
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Источник: korrespondent.net
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