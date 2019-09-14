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14. 09. 2019

Под Николаевом горит цементный завод

Утром в субботу, 14 сентября, возник пожар в кабельных туннелях одного из цехов цементного завода в поселке Ольшанское неподалеку Николаева.

Прибывшие на место спасатели установили, что ориентировочно площадь пожара на объекте повышенной опасности ЧАО Дикергофф Цемент Украина составляет 100 кв. м.

В настоящее время здание обесточено и пожарные принимают меры для локализации пожара и минимизации ее последствий.

Причина устанавливается. На месте работают четыре единицы техники и 14 сотрудников ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом горит цементный завод

Напомним, накануне в Киеве 40 спасателей тушили пожар на складах в Шевченковском районе.

Ранее сообщалось, что из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять авто.

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Источник: korrespondent.net
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