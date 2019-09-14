Зеленский анонсировал закон о статусе ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, будет принят в скором времени, сообщает в субботу, 14 сентября, Интерфакс-Украина.

Об этом президент сказал, выступая на открытии национальных Игр непокоренных в Киеве.

"Наша задача – знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте", - сказал Зеленский.

В законе будет зафиксирован механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, отметил президент.

Зеленский со ссылкой на профильного министра заявил, что проект закона будет готов "через неделю" и заявил, что данному законопроекту будет предоставлен статус неотложного.

Бюрократия или необходимость? Министерство для ветеранов

Ранее Кабмин одобрил создание единого реестра ветеранов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net