Премьер назвал задачи нового Кабмина

Главная задача нового украинского правительства - это дать возможность украинцам быть собой, быть честными друг перед другом, что позволит им на самом деле стать счастливыми. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу, 14 сентября.

"Я не хочу, чтобы украинские журналисты соглашались плодить фейки для того, чтобы заработать какую-то копейку, я не хочу, чтобы украинские предприниматели прятались от государства и лгали ему, а потом, когда они шли в банк, чтобы получить кредит, что нормально в современном мире, подделывали документы. Я не хочу, чтобы крупный украинский бизнес вынужден был придумывать какие-то несуществующие соглашения, компании за рубежом, чтобы сохранить и вывезти отсюда свои деньги, все это должно уйти в прошлое", - сказал Гончарук.

По его словам, он видит главной задачей украинского правительства создание комфортных условий для украинцев, где гражданам не придется врать и нарушать законы ради выживания.

"Я хочу, чтобы украинцы наконец получили возможность быть собой, и таким образом получили возможность на самом деле быть счастливыми, быть честными друг перед другом. По моему личному мнению, это и есть главная задача нового украинского правительства", - заявил Гончарук.

Он также сообщил, что программа действий правительства будет представлена в парламенте через несколько недель.

"За пару недель мы, как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали", - сказал Гончарук, отметив, что новая программа, вероятно вызовет много дискуссий.

Гончарук назвал топ-пять задач на посту премьера

Ранее в Кабмине заявляли, что работают над двумя главными задачами - программой своей деятельности и проектом Госбюджета на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net