Освобожденные моряки из госпиталя отправляются в Одессу

Почти все освобожденные украинские моряки с военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова.

По ее словам, накануне, во время встречи, моряки спрашивали ее о судьбе всех остальных граждан Украины, которые пока находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - заявила она.

Ранее в МИД рассказали об обмене пленными, сообщив, что специальные группы людей работают и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный процесс.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net