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14. 09. 2019

Гончарук рассказал про особенности госбюджета-2020

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством (с ростом ВВП 3,3% - ред.), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в кулуарах форума YES, сообщает Интерфакс-Украина.

"Но мы понимаем, что за следующие два месяца, (когда) для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Гончарук отметил, что в связи с тем, что с момента назначения правительства прошло всего две недели, стоит говорить не столько про тот бюджет, который будет подан сейчас, а про тот бюджет, который будет доработан.

Выступая на конференции, премьер еще раз подчеркнул, что задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% - с 2021 года - является выполнимой, и правительство намерено этого добиться, обеспечив суммарный рост ВВП на 40% за 5 лет.

Ранее в Кабмине заявляли, что с начала года экономика Украины выросла на 4%.

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Источник: korrespondent.net
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